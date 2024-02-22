С мастер-классами в Петропавловск приехали преподаватели ГИТИСа

Уже несколько дней в казахском музыкально-драматическом театре им. С. Муканова проходят мастер-классы для актеров и студентов творческих специальностей. Петропавловск посетили преподаватели института театрального искусства — ГИТИС Михаил Чумаченко, Светлана Егорова и Руслан Насибулин.

МИХАИЛ ЧУМАЧЕНКО, профессор кафедры режиссуры Российского института театрального искусства — ГИТИС, г. Москва:

— Наша с вами задача — за 5 дней ответить на простые вопросы. Почему именно Станиславский? Не устарел ли он? Нужен ли он сегодня? Какую пользу он дает артисту? Поскольку я так понимаю, что эти вопросы интересуют и меня, и вас. Всё остальное проверяется на площадке.

ГИТИС — высшее учебное заведение России. Крупнейший театральный университет Европы. За 3 дня гости из Москвы посетили театр кукол, областной театр драмы им. Н. Погодина, ну, и казахский музыкально-драматический театр им. С. Муканова, на базе которого проходят занятия. На мастер-классах присутствовали около 40 студентов и актеров.

РУСЛАН НАСИБУЛИН, старший преподаватель кафедры сценической пластики Российского института театрального искусства — ГИТИС, г. Москва:

— Мы с ребятами занимались физическим тренингом. Дальше шли во взаимодействии с партнером, занимались индивидуальной акробатикой. Артисты включены, пытаются выжать из себя максимум, поскольку каждый день они занимаются этой профессией на репетициях, на спектаклях, поэтому выжимают максимально в каждом разделе. Пытаются играть вдумчиво, точно и даже, несмотря на то, что есть разница в возрасте. Я говорю всегда своим студентам в ГИТИСе: «Главное — это ваш мозг». Главное, заставить их думать телом, а дальше уже всё остальное приложится.

Преподаватели ГИТИСа поделились своими впечатлениями от работы с петропавловскими актерами.

СВЕТЛАНА ЕГОРОВА, преподаватель Российского института театрального искусства — ГИТИС, г. Москва:

— За это время мне удалось познакомиться с разными людьми. Со студентами, с актёрами, с работниками театра. Каждое общение для меня было очень интересным, любопытным контактом, в котором мы обменивались энергией, эмоциями, взглядами, теплом. Для меня эта работа очень интересная, глубокая. Несмотря на то, что мы всего лишь три дня встречались, на мой взгяд это целый путь.

Приезд в наш регион представителей одного из лучших высших учебных заведений, хорошо известных широкой публике, — это большой успех, говорит художественный руководитель казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова Даурен Тойбазаров.

ДАУРЕН ТОЙБАЗАРОВ, художественный руководитель казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова:

— Это большой опыт для наших актеров. Я считаю, такие мастер-классы для них нужно проводить на постоянной основе. Нужно, чтобы такие люди, как наши сегодняшние гости, почаще приезжали и передавали свой опыт. Это во многом способствует росту и дальнейшему профессиональному развитию наших молодых актеров.

Подобные встречи проводятся регулярно. Год назад московские мэтры искусства делились опытом с актерами из Астаны.

Валерия Сиваш