ОПМ «Антифрод» проводят полицейские

Полицейские провели операцию «Антифрод», направленную на борьбу с преступлениями в сфере информационных технологий. В течение трёх дней сотрудники подразделений криминальной полиции раздавали памятки и предупреждали об основных уловках сетевых аферистов в местах массового скопления людей, в организациях.

АЙГЕРИМ АШКЕН, оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП г. Петропавловска:

— Целью мероприятия является выявление интернет-мошенничеств, ранее совершённые преступления, раскрытия. Провели в многопрофильной областной больнице профилактику совместно с сотрудниками прокуратуры г. Петропавловска, довели самые частые случаи интернет-мошенничества и также раздали информационно-разъяснительные листовки.

Практика показывает, порой жертвы кибермошенников не обращаются в полицию. В разговорах с жителями области, в постах и комментариях в соцсетях было выявлено 8 таких фактов.

МИЛЕНА БАЛАЦКАЯ, оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— По итогам проведения мероприятия сотрудниками криминальной полиции проводился усиленный мониторинг информационного пространства сети интернет, социальные сети (Инстаграм, ВК) на предмет выявления правонарушений в сфере информационных технологий. В ходе проведённых мероприятий раскрыто 17 преступлений, из которых 8 ранее совершённых.

Оформление микрокредитов на чужое имя практически всегда совершается друзьями или родственниками. Жертвами чаще становятся люди в возрасте. Злоумышленники фотографируют их под различными предлогами, чтобы пройти процедуру верификации, и оформляют на них кредиты.

Камилла Карим

