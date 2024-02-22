Глава региона и градоначальник ответили на вопросы североказахстанцев на встрече с населением

Встреча акима Северо-Казахстанской области с населением Петропавловска собрала в городском доме культуры большое количество людей. Градоначальник рассказал им, какие изменения произойдут в областном центре. Что касается строительства, сейчас активная застройка идет на 25 площадках. В Петропавловске возводят 11 бюджетных и 14 коммерческих многоэтажек. В 2024-м году в городе снесут 3 аварийных и 18 ветхих домов. Серик Мухамедиев рассказал, что в Петропавловске будет действовать запрет на строительство новостроек выше 18 этажей. Он отметил, что это нецелесообразно и не соответствует пожарным нормам.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— По запуску региональной молодежной ипотечной программы «Кызылжар жастары». 50% будет организовываться за счет «Отбасы банка», половину средств будем выделять мы из местного бюджета. Таким образом, по программе для молодежи в возрасте до 35 лет мы создадим площадку, чтобы они смогли приобретать жилье, как с первичного, так и со вторичного рынка жилья.

Сеть городских автобусов пополнится новым подвижным составом в количестве 30 единиц, рассказал Гауез Нурмухамбетов. По его инициативе городские власти разработали проектно-сметную документацию на строительство 30 новых скверов и определили места их расположения. Реализовать проекты помогут предприниматели. В этом году завершится реконструкция стадиона «Карасай».

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Первый этап прошел по замене футбольного поля и по замене освещения, в этом году поменяем тартановое покрытие на беговой дорожке. С центрального входа будет навес сделан, ремонт административного здания, замена трибун.

Горожане хотят, чтобы город был не только красивым, но и чистым. В Петропавловке создадут новую мусоровывозящую компанию, чтобы вывоз бытовых отходов велся строго по графику. Предприятие заработает в марте, первое время будет обслуживать 9000 абонентов микрорайона «Береке».

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г.Петропавловска:

— Я думаю, что назрела необходимость внесения изменений в эту систему. Поэтому принято решение открыть дополнительный вид деятельности по вывозу мусора на базе подведомственной организации акимата города. Это ТОО «Жилищная служба». В прошлом году закупили 5 мусоровозов. Сейчас в организации набирают сотрудников.

У присутствующих на встрече была возможность обратиться к главе региона или областного центра с вопросами. О своей проблеме рассказали жильцы новостройки, которая находится по улице Парковой, 21.

ГАЛИНА БЕЛОУСОВА, жительница Петропавловска:

— Дом был сдан в эксплуатацию в 2023 году в ноябре месяце. У нас возникла проблема с подачей горячей воды, с отоплением. 4 подъезд угловые квартиры мерзнут, неоднократно обращались в акимат, писали претензии, ответа не получаем.

Жители новостройки около трех месяцев греют воду в чайнике, чтобы помыться.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Адрес запишите, проинформируйте меня по отоплению, по подаче горячей воды. Поставьте все силы, исправьте ситуацию.

Обратились к главе региона по вопросу освещения в микрорайоне «Орман».

РУСТАМ ДЖУСУПБЕКОВ, житель г.Петропавловска:

— 10-12 улиц не освещены, когда будут освещены, акимат города не говорит. У нас дети не могут спокойно ходить, темнота.

Серик Мухамедиев заверил горожанина, что вопрос будет решен в этом году. У Кристины Белых другая проблема, она много лет ждет своей очереди, чтобы получить законные квадратные метры. Сирота воспитывает троих детей.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г.Петропавловска:

— В этом году планируется детям сиротам 20 квартир выдать еще дополнительно. Такое жилье выдается ежегодно, все зависит от выделения средств, их выделяет республиканский бюджет для приобретения квартир для социально уязвимых слоев населения.

На встрече присутствовали сотрудники Обуховского горно-обогатительного комбината, которых беспокоит дальнейшая судьба предприятия, т.к. его собственник находится под арестом.

САМАТ МЕЙРАМОВ, сотрудник Обуховского горно-обогатительного комбината, Тайыншинский район:

— Аким города сейчас говорил, что создаются новые рабочие места. В области тоже. Но прямо сейчас работу в Тайыншинском районе теряют 500 сотрудников ТОО «Обуховский ГОК». Как вы прокомментируете это?

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Есть вопросы по ТОО «Обуховский ГОК», по руководству. Сегодня в рамках уголовного дела я не имею права комментировать вопросы, которыми занимается тот или иной специальный орган. Кто виноват, решит суд. Что касается сокращения мест, по линии социальной защиты есть меры поддержки.

Помощи главы региона попросил тренер по боксу и кикбоксингу Денис Языков.

ДЕНИС ЯЗЫКОВ, тренер по боксу и кикбоксингу:

— Департамент внутреннего государственного аудита установил, что руководитель управления спорта Сергей Мелехов незаконно получал зарплату тренера в подведомственной ему ДЮСШ. Все спортсмены из группы, за которую он получал зарплату, дали показания, что группа была фиктивной.

Тренер озвучил и другие официально подтвержденные факты, которые доказывают, что глава управления спорта в ряде случаев действовал, нарушая закон. Аким области поручил руководителю аппарата тщательно изучить обращение Дениса Языкова.

Дарья Пышмынцева

