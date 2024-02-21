В Правительстве обсудили пути либерализации экономики

Оптимизированные средства бюджета этого года будут направлены только на стимулирование экономического роста. Об этом заявил Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства.

«Сэкономленные средства мы не будем направлять направо и налево, а только на стимулирование экономического роста. Эту работу необходимо продолжать. Результаты этой работы должны быть учтены при формировании плана республиканского бюджета на 2025-2027 годы. Мы вообще обсуждали пути либерализации экономики. Мы поддерживаем это. Государственная поддержка должна быть сбалансированной, направленной на обеспечение эффективного функционирования рынка и поддержку интересов всех участников. Необходимо создать конкуренцию, где субъекты предпринимательства смогут свободно конкурировать. При этом важно учитывать национальные интересы и безопасность», — сказал глава Правительства.

Премьер-министр также отметил, что при разработке плана реализации указа о либерализации экономики необходимо уделить особое внимание мерам по развитию конкуренции в ТЭК, на транспорте, связи и других товарных рынках.

«Также план должен включать системные меры по совершенствованию корпоративного управления при соблюдении международных принципов. Существуют методические и технические вопросы, связанные с единой выплатой работникам из фонда оплаты труда. В связи с этим, Минфину совместно с министерствами цифровизации, труда, здравоохранения и национальной экономики следует пересмотреть критерии применения единого платежа, упростить механизм расчета и выплаты, расширить сферу применения», — добавил Олжас Бектенов.