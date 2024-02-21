21 февраля отмечается Международный день родного языка

«Бессмертие народа — в его языке» — слова писателя Чингиза Айматова. Эту мысль несёт в себе и сегодняшнее мероприятие в Доме Дружбы, приуроченное к Международному дню родного языка. Традиционно этот праздник отмечают 21 февраля.

Любой язык — это гораздо большее, чем просто средство общения, уверены участники вечера. Это способ понять не только другого человека, но и целую культуру. В рамках литературной части мероприятия звучат произведения Абая в переводах на разные языки.

Хобби и по совместительству профессия Антона Голубя — изучать языки. Он- переводчик. Сейчас юноша владеет английским, японским и польским языками. В культурном центре при Доме Дружбы Антон состоит уже третий год.

АНТОН ГОЛУБЬ, член областного польского культурного центра «Коперник»:

— Языки привлекают, прежде всего, тем, что это такой инструмент не только повседневного общения, но и понимания между народами. Чем больше языков ты знаешь, тем меньше мест, где ты можешь потеряться, тем больше людей, с которыми ты можешь познакомиться, услышать их мнение, точку зрения.

Ульяна Двилевич — уроженка Беларуси. Во время учёбы в университете по мобильности она приехала в Алматы. Полюбив местный колорит, девушка решила остаться в Казахстане. Ульяна уверена, что знать родной язык и помнить о своих корнях просто необходимо, а потому вступила в польский культурный центр.

УЛЬЯНА ДВИЛЕВИЧ, член областного польского культурного центра «Коперник»:

— В Доме Дружбы я изучаю польский язык. Изучаю его уже около 2-х месяцев. Делаю успехи. У меня есть польские корни, и в дальнейшем я хотела бы побывать в Польше. Чтобы нормально коммуницировать с окружающими, мне будет необходим польский язык.

Казахи, русские, белорусы, татары, поляки — конференция собрала представителей самых разных национальностей. Международный день родного языка ежегодно отмечается с 2000 года с целью защиты языкового и культурного многообразия. По оценкам ЮНЕСКО, из 7-ми тысяч языков мира половина находится под угрозой исчезновения. Тем не менее, языки способны и возрождаться. Интересно, что разговорный иврит с III по XIX века считался мертвым языком, а сегодня на нём общаются более 9 млн человек.

Диана Салихова