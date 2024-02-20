В спецЦОНах внедрили новые методы для борьбы с мошенничеством

Госкорпорация ведет бескомпромиссную борьбу с коррупцией в специализированных центрах обслуживания населения. Для обеспечения прозрачности сдачи теоретических экзаменов для получения водительского удостоверения ранее была внедрена система ПДД 3.0. Теперь контролировать процесс тестирования будут еще с помощью технологии, определяющей зашумленные электромагнитные низкочастотные сигналы. Дело в том, что каждый третий недобросовестный кандидат в водители пытается сдать теорию с помощью микронаушников.

ШЫНГЫС ОРАЗАЛИМОВ, заместитель председателя правления «Правительство для граждан»:

— В связи с тем, что микронаушники могут быть не более 2 миллиметров в диаметре и их зрительно невозможно увидеть, дополнительно мы внедрили систему, определяющую низкочастотные сигналы. Она распознает наличие микронаушников и может моментально отправить оповещение оператору ЦОН. Также программа автоматически выведет на экран экзаменуемому сообщение о том, что обнаружен микронаушник и тестирование будет прекращено.

Госкорпорацией фиксируются все факты использования вспомогательной техники, помощи и подсказок третьих лиц. Результаты экзаменов при этом аннулируются. Повторный допуск к сдаче экзамена возможен только через три месяца. С момента внедрения системы ПДД 3.0 на сегодня выявлены 222 факта недобросовестной сдачи экзамена.

Дарья Пышмынцева