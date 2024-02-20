С какими проблемами чаще всего сталкиваются жители СКО

С начала 2024 года в приемную партии «AMANAT» поступило около 800 обращений от североказахстанцев. 49 % из них имеют положительное решение. Чаще всего жалуются на сферу ЖКХ — 36 % от всего объема обращений. На втором месте — просьбы одиноких пенсионеров помочь с уборкой снега. 10 % заявлений связано с социальным обеспечением, прочие вопросы находятся в сферах документирования, предпринимательства, трудоустройства, выделения жилья и земельных участков.

ГУЛЬФИРА РАМАЗАНОВА, заведующая общественной приёмной СКОФ партии «AMANAT»:

— Отрабатываем усилиями депутатов и неравнодушных членов партии. Например, в Есильском районе было обращение по ремонту крыши дома, сорванной из-за сильного ветра. Помощь в приобретении строительного материала оказал местный предприниматель. В Мамлютском районе депутат маслихата решил проблему с трудоустройством переселенца, воспитывающего семерых детей. Ему также помогли с ремонтом печного отопления. Совсем недавно обратились за материальной помощью две семьи из категории «инвалиды» и «многодетные семьи». Для них актив филиала «Болашак» закупил продукты.

С января 40 человек обратились за юридической консультацией после того, как пострадали от действий мошенников. Таких случаев становится больше, отмечают аманатовцы. Связаться с приемной партии можно через официальный аккаунт в Instagram, написать в WhatsApp по номеру 8-771-394-16-50 или позвонить в единый call-центр 8-800-080-44-41.



Анна Богословская