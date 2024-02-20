Около 200 североказахстанцев, склонных к домашнему насилию, состоят на учёте в полиции

25 лет назад в структуре МВД РК появилась новая служба — подразделения по защите женщин от насилия. Стражи порядка выявляют факты противоправных действий, привлекают семейных дебоширов к ответственности, помогают их жертвам укрыться от домашнего абьюза в приюте. Майор полиции Асем Ильясова рассказала о своей непростой работе.

АСЕМ ИЛЬЯСОВА, старший инспектор ГЗЖН отдела МПС УП г. Петропавловска:

— Для меня честь заниматься этим непростым направлением, которое находится на особом контроле Главы государства и руководства министерства внутренних дел. Я несу службу в группе по защите женщин от насилия уже два года. За это время лично я помогла 13 женщинам вырваться из плена домашней тирании.

Один из случаев связан с жительницей Петропавловска, которую избивал родной брат. Домашнее насилие происходило с одобрения матери. В конце прошлого года женщина обратилась в медучреждение с телесными повреждениями. Медики сообщили о происшествии в полицию.

АСЕМ ИЛЬЯСОВА, старший инспектор ГЗЖН отдела МПС УП г. Петропавловска:

— Мы поместили жертву бытового насилия в приют. В конце января она уже сообщила мне по телефону, что изменила свою жизнь, трудоустроилась в другом городе. Всё это возможно благодаря прочной законодательной базе, на которой строится наша работа, и налаженному взаимодействию с общественными институтами в рамках реализации гендерной политики, проводимой в Республике Казахстан.

Актуальность проблемы сохраняется. Сейчас в полиции Петропавловска состоят на учёте около 200 человек, склонных к домашнему насилию. Полицейские работают с жертвами абьюза, проводят информационную работу, цель которой — убедить женщин, что всё зависит от их готовности не замалчивать проблемы, а признать и решить их.

Валерия Филатова