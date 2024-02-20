Литературный вечер посвятили 380-летию Айтеке би

В областной библиотеке им. Г. Мусрепова прошел литературный вечер, посвященный 380-летию выдающегося казахского государственного деятеля Айтеке би. На встречу пригласили студентов.

ДИНАРА КАРАТАЕВА, руководитель отдела областной детско-юношеской библиотеки им. Г. Мусрепова:

— Цель мероприятия — показать значимую роль исторической личности в общественной жизни казахов. Айтеке би является одним из влиятельных биев при правлении Тауке хана. Был одним из создателей свода законов «Жеті Жарғы». Такие встречи мы проводим на постоянной основе, так как современная молодежь должна знать о личностях, которые внесли большой вклад в становление казахского народа.

Айтеке би — один из трёх выдающихся биев Казахстана. Был одним из главных авторов степного свода законов. Являлся главным ханом Младшего жуза. На вечер пригласили профессоров университета и коледжей. Они рассказали студентам о вкладе Айтеке би в развитие казахского государства.

ЖАНБАТЫР САРТАЕВ, профессор:

— Роль его очень велика. Он родился в 1644 году, ровно через год после Орбулакского сражения, которое провел Жангир хан. Он описал многие вещи, которые дали нам возможность объединить казахский народ. Эти бии сыграли большую роль в защите слова, тех нравственных качеств.

Выставка, посвященная Айтеке би, продлится до конца года.

Валерия Сиваш