Казахстанцы могут получить государственную поддержку без подачи заявления

В рамках Всемирного Правительственного саммита в Дубае инновационный проект Казахстана «Цифровая карта семьи» признан лучшим в категории «Инклюзивная цифровая трансформация». Разработка получила престижную награду GovTech Prize 2024. Проект направлен на оказание оперативной государственной поддержки наиболее уязвимым слоям населения. Принцип его работы максимально прост. Потенциальному получателю государственной поддержки направляется СМС-уведомление для получения согласия на оказание услуги. В случае положительного ответа назначается социальное пособие, выплата или иной вид поддержки с последующим зачислением на банковский счёт. В прошлом году государственные услуги без подачи заявления получили 333 тысячи казахстанцев.

Валерия Филатова