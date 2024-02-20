112 лет прошло со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля, ученого Динмухамеда Кунаева

За годы работы на высокопоставленных должностях Динмухамед Кунаев много раз выступал с докладами с высоких трибун. Люди внимательно слушали слова политика и начинали претворять в жизнь задачи, который он ставил. При этом на заре карьеры Динмухамеда Кунаева не было явных предпосылок того, что он построит успешную политическую карьеру и навсегда изменит жизни огромного количества людей.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Обучался он в институте цветных металлов и золота г. Москвы. Получив хорошее образование, он в 1939 году начинает трудовую деятельность по специальности, 1:58 он начинает с низов и через два года ему предлагают должность главного инженера.

Молодой инженер показал себя грамотным и квалифицированным специалистом. В 1939 году Кунаева приняли в члены КПСС, а в сентябре назначили директором Риддерского рудоуправления. В 1940-1942 годы возглавлял одно из крупнейших предприятий свинцово-цинковой промышленности Советского Союза. В начале войны Динмухамеда Кунаева назначили заместителем председателя Совета народных комиссаров КазССР.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Он отвечал за развитие промышленности, развитие металлургии, обеспечение фронта оружием, изделиями промышленности, провел огромную работу. В послевоенное время, когда он возглавил правительство, некоторое время он работал президентов Академии наук. Он тот человек, который смог связать науку и производство. С именем Динмухамеда Ахметовича связано строительство карагандинской гидроэлектростанции металлургический комбинат был построен.

Когда Динмухамед Кунаев руководил республикой, в экономике, образовании, культуре произошли колоссальные изменения. По статистическим данным в период с 1955 по 1985 годы объем промышленного производства вырос почти в 9 раз, сельского хозяйства — в 6,2 раза, строительства — в 8 раз. На просторах нашей страны возникли тысячи населенных пунктов, 68 рабочих поселков и 43 города. Территориальная целостность республики для Динмухамеда Кунаева имела первостепенное значение. В истории сохранились факты, которые это доказывают.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Это возврат южных регионов Казахстана из Узбекистана играло огромную роль, был проект решения Москвы о передаче территории Мангыстау другой республике, тогда своим авторитетом, доводами он смог отстоять Мангыстау, 50 лет назад была образована Мангыстауская область. Создание немецкой автономии тоже было приостановлено.

В областном государственном архиве хранятся порядка 30 документов с выступлениями Динмухамеда Кунаева на пленумах ЦК КПСС. В конце 60-70х годов он регулярно приезжал в нашу область, беседовал не только с высокопоставленными людьми, но и простыми рабочими. Трактористами, доярками, заводчанами. Динмухамед Кунаев знал, как вдохновить их на новые трудовые подвиги.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Изучая выступления Динмухамеда Ахметовича, обращаем внимание, какой он анализ делает по стране и по области. Сегодня говорим о том, что есть проблемы в развитии экономики, промышленности, сельском хозяйстве. Но заделы были заложены в 20 веке, в середине 50-60-х.



Дарья Пышмынцева