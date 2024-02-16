«Женщины и политика»: активистки Альянса женских сил обсудили расширенное заседание правительства

Клуб женщин-политиков Альянса женских сил СКО провёл круглый стол. Обсуждение состоялось в рамках четвертого дня школы женского политического лидерства. На повестке дня — выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании нового правительства.

ЗАУРЕ КАРТОВА, руководитель клуба женщин-политиков Альянса женских сил СКО, кандидат исторических наук:

— Сегодня будем обсуждать такие вопросы, как роль женщин в социально-экономическом развитии региона, роль неправительственных объединений, гендерных организаций в развитии нашего региона. Вместе с тем сейчас женщин интересуют вопросы, которые связаны с семейно-бытовым насилием. Спикерами нашего мероприятия являются представителя клуба женщин-политиков СКО. Это люди, которые имеют достаточно хороший опыт, депутаты. Женщины, которые могут рассказать о тех вопросах, которые интересуют женщин нашего региона.

Особое внимание Глава государства уделяет экономике, агропромышленному сектору и социальным вопросам. Касым-Жомарт Токаев сообщил о необходимости полного пересмотра структуры и механизмов социальной помощи и поддержки. Не остались в стороне и вопросы системы здравоохранения.

КОГАРШИН КАНЫШЕВА, член Альянса женских сил СКО, отличник здравоохранения РК:

— Есть надежда на то, что новое Правительство будет работать по-новому в «Новом Казахстане», улучшится социальная жизнь, особенно пенсионеров, малоимущих, решится вопрос матери и ребёнка, а также вопрос образования и здравоохранения тоже.

Курс Главы государства демонстрирует расширение политического влияния женщин. В состав нового Правительства вошли 4 женщины-политика. Трое из них стали министрами. Одна женщина заняла пост заместителя Премьер-министра.

Валерия Филатова