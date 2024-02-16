Полицейские и местные жители помогли турецким дальнобойщикам

Всю ночь простояли на дороге в районе имени Габита Мусрепова двое водителей из Турции, которые загрузились чечевицей в с. Возвышенке. При выезде с грейдера на автодорогу головной большегруз «Рено» задними колёсами сошёл в кювет. Полиции о происшествии сообщили местные жители. На место выехал участковый инспектор. Всю морозную ночь он провёл рядом с иностранцами на служебной машине с включенными проблесковыми маячками — ради охраны груза и недопущения ДТП из-за частично перекрытой дороги. Также он обратился в местное ТОО «Тукым». Наутро хозяйство предоставило тягач «К-700».

Этой зимой водителям не раз была нужна помощь на дорогах области. Наледи, снежные заносы, гололедица — суровый климат региона требует от водителей повышенной бдительности. Особенно теперь, когда в область вернулись тридцатиградусные морозы.

РУСЛАН КУЧУМОВ, заместитель командира батальона патрульной полиции ДП СКО:

— В связи с ухудшением погодных условий, а именно резким понижением температуры воздуха, сопровождаемым сильным ветром, просим вас в эти дни воздержаться от поездок на автотранспорте на дальние расстояния. Гололедица и буран могут спровоцировать ДТП, в т.ч. с тяжкими последствиями. Призываем вас ответственно относиться к вопросам безопасности на дороге и отслеживать смс-оповещения службы 112.

Полицейские напоминают: очень важно следить за техническим состоянием транспортных средств, иметь при себе тёплые вещи и заряженный телефон, а также запас топлива, не забывать снижать скорость на сложных участках, соблюдать правила маневрирования, быть вдвойне бдительными при обгоне.

Анна Потеряева