Более 3 тысяч правонарушений выявили полицейские за 11 дней

С 5 по 29 февраля в СКО проводится ОПМ «Безопасная дорога». В рамках акции за 11 дней полицейские области выявили более 3-х тысяч правонарушений. 26 водителей задержали за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и 575 за нарушение скоростного режима.

ГРИГОРИЙ ТЫШ, заместитель начальника УМПС ДП СКО:

— За январь месяц текущего года на территории СКО зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 29 получили ранение. Из 20 дорожно-транспортных происшествий 18 произошло по вине водителей. Департаментом полиции во взаимодействии с местными исполнительными органами принимаются все необходимые меры по профилактике ДТП и снижению уровня аварийности на дорогах.

С начала текущего года выявлено более 6 тысяч правонарушений. 653 водителя привлекли к ответственности за управление транспортным средством с непристегнутым ремнем безопасности и 310 за пользование мобильным телефоном. Ежедневно производится передислокация нарядов полиции на наиболее опасные участки автодорог области.

ГРИГОРИЙ ТЫШ, заместитель начальника УМПС ДП СКО:

— Ежедневно автодороги республиканского значения обслуживают 15 маршрутов патрулирования и 1 пост заградительной системы «Рубеж», «Южный» и 14 автопатрулей в г. Петропавловске, в сельской местности задействуются участковые инспекторы полиции.

Полицейские призывают водителей и пешеходов быть бдительными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Валерия Сиваш