Акцию «Горячий чай» провели волонтёры

В регионе второй день держатся морозы. Активисты молодёжного ресурсного центра и волонтёрского движения «Помощь рядом» вышли на улицы города с термосами горячего чая и угощениями. Ребята решили поддержать коммунальщиков.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодежного ресурсного центра г. Петропавловска:

— Несмотря на снег, на морозы, именно эти люди выходят и работают на благо города, чтобы Петропавловск был чистым. Я думаю, что надо ценить таких людей, которые трудятся, несмотря ни на что.

15 литров чая раздали более 50 работникам. Коммунальщики поблагодарили добровольцев за заботу.

Такие благотворительные акции волонтеры проводят регулярно. Сегодня их провели на 4 улицах города.

Валерия Сиваш