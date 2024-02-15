В музее полиции СКО прошла встреча воинов-интернационалистов с молодежью

В рядах североказахстанской полиции в 1990-х и 2000-х годах трудились 24 сотрудника, ранее проходивших срочную воинскую службу в Демократической Республике Афганистан. Сейчас они на заслуженном отдыхе. Воины-интернационалисты регулярно участвуют в патриотических мероприятиях, встречаются с молодым пополнением полиции.

ЛЮБОВЬ ОСИНСКАЯ — заведующая музеем ДП СКО:

— Сегодня встреча была особенная, потому что она состоялась накануне юбилейной даты: 35 лет назад прекратилась эта страшная Афганская война. 46 наших североказахстанских парней сложили свои головы в горах и долинах того страшного Афганистана. Цель нашего сегодняшнего мероприятия, прежде всего, — это патриотическое воспитание молодежи, воспитание в них очень важных черт характера, как мужество, героизм, доблесть, отвага и, наверное, самое главное — это любовь к Родине. Любой молодой человек должен быть готов в любой момент стать защитником своего государства. Эту цель мы сегодня и преследовали.

Воины-интернационалисты в рамках экскурсии по ведомственному музею рассказали учащимся второго курса Высшего Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа о службе и участии в боевых действиях.

УАЛИХАН ШАМСУДИН, студент Высшего Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа:

— Встреча прошла очень интересно. Мы узнали много ранее неизвестных для нас фактов: о том, что на войну призывали 18-летних юношей, о том, что солдаты старались не сообщать родным о месте своей службы, о том, что многие получали ранения. Благодарим всех за организацию этого познавательного, памятного мероприятия.

Завершилась встреча в кинозале ведомственного музея за просмотром хроники Афганской войны.

Камилла Карим