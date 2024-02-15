Петропавловец потерял 5 миллионов тенге, поверив «звонку из банка»

Мошенники активизировались, сообщают полицейские. С начала года только на территории первого отдела полиции зарегистрировано 30 сетевых афёр. Это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Преступники активно используют «звонки из банка», «звонки из полиции», появилась новая схема со «звонком от оператора сотовой связи». Все они сводятся к тому, чтобы запугать человека, уговорить его взять крупные кредиты и перевести деньги на некий «безопасный счёт» — на самом деле в руки мошенников. Так в сети аферистов попался житель Петропавловска, потерявший тем самым 5 миллионов тенге. Стражи порядка настоятельно рекомендуют не поддаваться панике. В случае таких звонков следует перепроверить информацию по официальным каналам. Спрашивайте у звонящего его городской номер, который можно проверить, обратившись в организацию по официальному телефону. Мошенники городской номер не дают. Получив сомнительный звонок, прерывайте разговор и позвоните на канал «102». Не устанавливайте на телефоны под давлением третьих лиц программ — это могут быть приложения удалённого доступа — AnyDesk, TeamViewer и другие, которые позволят преступникам распоряжаться вашим устройством и совершать операции от вашего имени.



Диана Салихова