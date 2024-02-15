Память воинов-интернационалистов почтили в Петропавловске

15 февраля в день 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана у памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны этой войны, представители общественности и молодежи.

ВИТАЛИЙ ГРИБ, врио начальника по делам обороны г.Петропавловска:

— Хочу в этот день пожелать Вам и Вашим близким крепкого здоровья, хочу сказать спасибо за тот подвиг, который Вы совершили. Выражаю Вам благодарность за вашу активную жизненную позицию, за то, что Вы всегда участвуете в патриотическом воспитании нашей молодежи.

Об афганской войне Кусман Бегалинов вспоминает с болью в душе. На его глазах шли ожесточенные бои, погибали товарищи. Выполнять интернациональный долг его отправили в 80-м. И сразу получил особое задание — выявлять маршруты бандформирований и обеспечивать сохранность перевозимого груза.

КУСМАН БЕГАЛИНОВ, воин-интернационалист:

— Я хочу сегодня рассказать о проявленной стойкости и мужестве воина-интернационалиста Виктора Грязнова. Он — уроженец села Пресновки, ныне это Жамбылский район. Во время боя Грязнов Виктор попал в плен к моджахедам. Ему предложили воевать против советских солдат. Он отказался, был верен присяге. Тогда шариатский суд вынес решение подвергнуть Грязнова Виктора смертной казни через «красный тюльпан». От болевого шока и потери крови человек умирает. Грязнов Виктор принял на себя такую страшную смерть.

Собравшиеся возложили живые цветы и венки в память о тех, кто не вернулся домой. Согласно официальным данным в афганском конфликте участвовали около 22 тысяч наших соотечественников. Из них 1,5 тыс — уроженцы Северного Казахстана. Жестокая и беспощадная война забрала жизни 947 молодых солдат. Сейчас в нашей области проживают 609 участников тех жутких событий.



Дарья Пышмынцева