День открытых дверей с участием акима Петропавловска состоялся в областной библиотеке им.С.Муканова. На встречу к главе города записались больше 30-ти человек.

Первый обратившийся — Хамит Биманов. Речь идет о двух его доверителях. Одна из них уже 24 года проживает в микрорайоне «Копай». Так получилось, что и дом и земля не оформлены. Когда жильё горожанки снесут, она останется без крыши над головой. Сейчас юрист работает над тем, чтобы имущество оформили как положено.

ХАМИТ БИМАНОВ, юрист:

— Она работает техничкой. Я документы акиму предоставил. Зарплата 80 тысяч. Что она может на эти деньги купить? Она живёт там с дочерью, внуком годовалым и зятем — 4 человека. Поэтому я пришёл на приём к акиму с этим вопросом. Аким внемлил. Дал поручение начальнику юридического отдела изучить и предоставить возможность оформить.

Второй доверитель Хамита Биманова на протяжении 10-ти лет арендует землю. Теперь он хочет выкупить её, однако, процесс затянулся.

ХАМИТ БИМАНОВ, юрист:

— Этот процесс больше месяца длится. Вчера я заходил к начальнику отдела земельных отношений. Он говорит постановление на выкуп готово, лежит у акима. А сейчас на приёме он другое акиму докладывает. Начальник юротдела сказал, чтобы завтра пришёл человек, принёс документы. Окажите возможность оформить. Я считаю, аким правильно ответил.

Этот вопрос должен решиться в ближайшее время, заверили специалисты. А вот дело об оформлении дома ожидает долгий процесс, в котором может принять участие и суд. Стоит отметить, что принимали жителей представители и других ведомств. Поднимались вопросы получения льготного жилья, земельных отношений, установки видеокамер и многие другие.

Диана Салихова