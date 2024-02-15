Акцию «Снежный десант» проводят активисты городского молодёжного ресурсного центра

30-градусный мороз не стал помехой для активистов городского молодежного ресурсного центра и центра общественного развития и информации. Целый отряд пришёл на помощь Нине Пазуховой. Живёт она в частном секторе. Осадков этой зимной много,снег нужно вывозить. По хозяйству раньше Нина Васильевна справлялась сама, но с возрастом ухаживать за частным домом всё сложнее, говорит пенсионерка.

НИНА ПАЗУХОВА, жительница г.Петропавловска:

— Да а как же не скажу. Спасибо конечно, большое спасибо. Мне вон там с крыши упал снег и все окошко завалил.

Сегодня помогали убирать снег со двора Нины Васильевны 20 добровольцев. Акция «Снежный десант» проходит с начала года. Волонтёры и неравнодушные люди помогают в очистке и уборке снега одиноко проживающим пенсионерам, многодетным, людям с ограниченными возможностями.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодежного ресурсного центра г.Петропавловска:

— С начала этого года по СКО мы уже охватили 460 бабушек и дедушек. По городу Петропавловску 76 домов охватили.

Помогать горожанам в вывозе снега добровольцы будут до конца февраля.

Камилла Карим