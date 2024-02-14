В Аккайынском районе ведутся работы по вывозу снега

С самого утра возле дома жительницы с. Смирново Людмилы Музыки работает тяжёлая техника. Пенсионерка живет здесь более 40 лет. Этот участок подтопляет почти каждой весной, поэтому важно вывезти снег своевременно.

ЛЮДМИЛА МУЗЫКА, жительница с.Смирново, Аккайынский район:

— В прошлом году мы не тонули, потому что толком не было снега. А в этом году очень много снега. Куда его! Он весь у нас будет в доме! Спасибо! Молодцы, что организовали вот этот десант. Вот эта наша улица. Строило наше предприятие. Они не знали сами, что здесь вечный потоп. Здесь когда-то было озеро, и просто низкий сделали фундамент. А когда стали тонуть, уже было не перестроить.

С лопатами в руках на борьбу со снегом вышли и добровольцы. Активисты волонтёрского движения «Ақ әлем» помогают очищать дворы от снега пенсионерам, одиноко проживающим, многодетным, людям с ограниченными возможностями. Сегодня охватили улицы Южную и Панфилова.

ВЛАДИМИР РАХМАДУЛАЕВ, директор молодёжного ресурсного центра Аккайынского района:

— По всему Аккайынскому району 120 волонтёров. Сегодня вышли помочь пенсионерке убрать снег во дворе. Весной осенью во время паводков мы с ДЧС выходим, помогаем. Раздаем листовки, помогаем людям.

В районе проживают 19 тысяч человек, из них 5 тысяч — в Смирново. Под угрозой подтопления 60 домов в 5 населённых пунктах. Порядка 30 домов — в райцентре. Для ликвидации ЧС в период весеннего паводка здесь готовы.

НУРСУЛТАН БАЙЗАК, заместитель акима Аккайынского района:

— В этом году подготовлено 25 единиц спецтехники, также 2 высокопроизводительных насоса, 11 мотопомп, 130 тонн заготовлено мешкотары.

Все соответствующие службы находятся в повышенной готовности. Одна из главных задач на данный момент — организовать вывоз снега, скопившегося во дворах сельчан и на улицах. Эти работы проводятся ежедневно.

НУРСУЛТАН БАЙЗАК, заместитель акима Аккайынского района:

— В этом году у нас зима снежная, осадков много, поэтому акимат совместно с сельхозтоваропроизводителями проводит вывоз снега. В первую очередь вывозится снег с участков, подверженных паводку. А также идет заготовка инертных материалов в местах и возле домов, где может затопить. Все средства и силы направлены на участки, подверженные подтоплению.

С начала года на снежные полигоны вывезли более 9 тысяч кубометров снега. Противопаводковые мероприятия в районе продолжатся и дальше.

Камилла Карим



