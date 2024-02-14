Прокуроры области предотвратили расходование почти 2 млрд тенге бюджетных средств

Прокуроры области установили, что должностные лица управления строительства, архитектуры и градостроительства проводили госзакупки на строительство детского сада на сумму 1,7 млрд тенге без правоустанавливающих документов на земельный участок. В другом случае должностные лица акиматов Кызылжарского, Уалихановского районов вопреки требованиям законодательства о государственных закупках пытались провести государственные закупки на сумму свыше 107 млн тенге путем запроса ценовых предложений вместо открытого конкурса.

Прокуратура Северо-Казахстанской области:

— Акиматами Айыртауского, им. Г.Мусрепова, Кызылжарского районов государственные закупки проводились на приобретение спортивных игровых площадок на сумму 148 млн тенге без установления требований о наличии сертификатов качества товаров. По актам надзорного органа вышеназванные закупки отменены, принимаются меры по привлечению виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Всего с начала года прокурорами отменено 8 государственных закупок, в результате предотвращено расходование бюджетных средств на сумму 1,9 млрд тенге.



Дарья Пышмынцева