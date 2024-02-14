Предприниматель пытался пронести телефоны в колонию

В поселке Заречном в учреждении № 48 ДУИС по Северо-Казахстанской области сотрудники оперативного и режимного отделов совместно с группой собственной безопасности во время досмотра строительных материалов директора одного из ИП обнаружили запрещенные предметы. Это были восемь мобильных телефонов, столько же SIM-карт, два зарядных устройства и пять пар наушников. Мобильные устройства и запрещенные предметы изъяты. Граждан, пытавшихся доставить их в колонию, привлекли к ответственности.

Дарья Пышмынцева