Об условиях поступления в школы для одаренных детей рассказали на брифинге

С 1 февраля начался приём документов для поступления в специализированные школы для одаренных детей. В Северо-Казахстанской области таких школ четыре. Конкурс на поступление в областную специализированную гимназию-интернат им. Абу Досмухамбетова и школу-интернат ЛОРД проводится до 15 апреля.

АЛМАГУЛЬ ОСПАНОВА, главный специалист управления образования СКО:

— Согласно квоте, производится набор учащихся в областную специализированную гимназию им. А. Досмухамбетова. В 5 класс — 18 детей, в 7 класс — 16 учащихся. В лицей ЛОРД в 5 класс по квоте 50 детей. После завершения конкурса все данные передаются в электронную базу республиканского центра «Дарын», который будет проводить отборочный конкурс.

Конкурсный отбор для поступающих проводится в один тур. Поступить в лицей «Білім Инновация» школьники могут до 12 апреля. Заранее необходимо пройти регистрацию.

АЛМАГУЛЬ ОСПАНОВА, главный специалист управления образования СКО:

— Отборочный тур пройдет единовременно 12 мая во всех районных центрах и в г. Петропавловске. В этот лицей планируется принять 52 человека. Специализированным организациям образования утверждается квота в размере 10% от общего количества принимаемых обучающихся в 7-е классы, для победителей национальной интеллектуальной олимпиады, а также квота 15% для социально уязвимых категорий населения.

Все материалы и условия поступления подготовлены республиканским центром «Дарын». График проведения конкурсов будет размещаться на интернет-ресурсах и в социальных сетях.

Валерия Сиваш