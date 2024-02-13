Январское ЕНТ сдали около 134 тысяч человек

Около 134 тысяч человек сдали январское ЕНТ. Из них 76,4% абитуриентов сдали на казахском языке, 23,5% — на русском, 83 человека — на английском языке, сообщает министерство науки и высшего образования РК. Пороговый балл набрали около 77,5% абитуриентов. Всего 72 абитуриента набрали более 130 баллов. За период проведения ЕНТ выявлено 157 нарушений правил. В том числе, возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 107 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 50 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не выявлено.



Дарья Пышмынцева