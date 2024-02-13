Специализированный межрайонный административный суд СКО отчитался о работе за 2023 год

За 2023 год в специализированный межрайонный административный суд поступило почти 700 исков. Лидирующие позиции занимают проблемы в сфере земельных правоотношений. Всего за 12 месяцев прошлого года поступило 127 исков по земельным спорам.

ГУЛЬМИРА ДАНИЯРОВА, судья специализированного межрайонного административного суда СКО:

— Очень часто подаются иски в сфере госуслуг. Это когда ответчиком является НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»». Оспариваются действия регистрационного характера. Налоговые споры — 45 дел. Это 6%. В сфере госзакупок 38 дел, либо 5%. В сфере здравоохранения 30 дел.

Из общего количества поданных исков возвращено 350 дел. 149 из них возвращено в связи с примирением.

ГУЛЬМИРА ДАНИЯРОВА, судья специализированного межрайонного административного суда СКО:

— Важно отметить, что примирение с административным органом является одним из ключевых моментов в АППК. Ещё два года назад невозможно было примириться с государственным органом. В настоящее время данный институт активно применяется в рамках рассмотрения административных дел. Но при этом есть и тонкости, нюансы, которые необходимо учитывать. У административного органа должно быть усмотрение, т.е. полномочие непосредственно принять то или иное решение.

Большое внимание в административном суде уделяется истцам. За 2023 год вынесено 144 решения. 99 из них — в их пользу, что составило 68,7%.



Валерия Филатова