Олжас Бектенов обозначил ключевые задачи перед Правительством

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации поручений Главы государства Касым-ЖомартаТокаева, озвученных на расширенном заседании Правительства 7 февраля. Глава Кабмина подчеркнул, что бюджетные расходы должны быть четко приоритизированы с акцентом на получение полной экономической отдачи, а непродуктивные расходы — полностью исключены. Премьер-министр также указал на необходимость практически заново переписать проект Налогового кодекса, изменив его философию. Обозначив ряд конкретных задач для придания нового импульса промышленному развитию, глава Правительства поручил первому вице-премьеру Роману Скляру в течение 10 дней провести переговоры с собственниками всех крупных промышленных предприятий, в первую очередь в добывающих отраслях. Кроме того, глава Правительства обозначил важность надежного энергообеспечения промышленных предприятий. В ходе совещания Олжас Бектенов дал конкретные поручения по проведению цифровой трансформации, развитию транспортной и сельскохозяйственной отраслей, реализации нацпроектов «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения», а также реформированию механизмов социальной поддержки граждан, госзакупок и государственно-частного партнерства.

Олжас Бектенов, Премьер-министр РК:

— Нам предоставлено достаточно полномочий для эффективного наращивания темпов роста, активного проведения диверсификации экономики, привлечения инвестиций, решения всех стоящих задач. Министры должны быть самостоятельными, оперативно решать отраслевые вопросы на своем уровне. Всем необходимо понять, что темп работы будет высоким, а спрос — жестким.



Дарья Пышмынцева