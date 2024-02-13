Интеллектуальная игра «Лидер 21 века» прошла в Петропавловске

В рамках партийного проекта «Кедергісіз келешек» активисты партии «AMANAT» вместе с представителями Kozybaev University и объединения инвалидов «Ардос-жүрек» провели интеллектуальную викторину «Лидер 21 века».

АКЖАН КАРИМ, директор ОЮЛ «Объединение инвалидов «Ардос-Журек»:

— Хочется, чтобы студенты были более активными, принимали участие в различных мероприятиях, развивали свой внутренний потенциал и показывали, что на самом деле можно жить яркой и полноценной жизнью.

Игра проводилась в три тура: «Байга», «Гамма» и «Кокпар». Участвовали студенты колледжей. Динара Тайманова — студентка Высшего колледжа им. Магжана Жумабаева. Учится на учителя русского языка и литературы. В подобных викторинах участвует каждый год. По ее словам, это помогает всесторонне развиваться.

ДИНАРА ТАЙМАНОВА, студентка Высшего колледжа им. Магжана Жумабаева:

— В этом году я приняла участие в интеллектуальной игре, которая объединяет лидеров, будущих лидеров, которая учит нас ораторскому искусству. Я очень рада принять участие в данном мероприятии, так как это развивает нас, дает толчок к развитию, новому дыханию. Я участвовала в прошлом году в таких мероприятиях. Мне было очень приятно, я получила много опыта.

Викторина проводится ежегодно. Победителей и участников игры наградили дипломами и ценными подарками.

Валерия Сиваш