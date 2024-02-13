Антинаркотическую акцию провели активисты МРЦ г. Петропавловска

«Молодежь Казахстана за будущее без наркотиков!» — акцию под таким названием провели активисты городского молодежного ресурсного центра. В ней приняли участие школьники и студенты.

ОЛЖАС БОТАШ, студент ВСКППК:

— По моему мнению, наркотики — это зло. Я с раннего детства увлекаюсь спортом. Категорически плохо отношусь к алкоголю, сигаретам и наркотическим средствам. А также оберегаю от вредных привычек своих родных и близких.

Актуальной проблемой в современном обществе остается наркомания и наркопреступность. В прошлом году полицейские выявили порядка 300 правонарушений по этой линии.

ЕНБЕК СЕМБИН, заместитель начальника департамента полиции СКО:

— Из незаконного оборота изъято 700 кг различных наркотических средств. К уголовной ответственности привлечено 149 человек. По нашему анализу больше половины привлеченных — это молодежь от 16 до 25 лет.

Для участников акции провели викторину о вреде употребления наркотиков. За каждый правильный ответ ребята получали сувениры.

Камилла Карим

