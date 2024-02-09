План «Перехват» ввели петропавловские полицейские для задержания нетрезвого угонщика

5 февраля около 09:30 ч. в полицию обратился житель Петропавловска. Мужчина заявил, что неизвестное лицо угнало его автомобиль «Volkswagen Amarok 2h». Ущерб составил 12 миллионов тенге. Полицейские ввели план «Перехват». Для розыска задействовали автопатрули и операторы видеонаблюдения. Вскоре «Volkswagen» остановили по ул. Жабаева. За рулём находился 28-летний работник автомойки. Позодреваемый задержан. Мужчина находился в состоянии алькогольного опьянения. Проверка показала, что права управления он не имеет, поэтому, согласно требованиям статьи 608 Кодекса РК об административных правонарушениях, отбывает 20 суток ареста. Позже мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 200 УК РК. Санкция части 1 предусматривает наказание от штрафа в размере около 2 тысяч месячных расчётных показателей, это более 7 млн тенге, или же срок до 2 лет лишения свободы.



Валерия Филатова