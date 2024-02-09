Городской автопарк пополнился новыми автобусами

Автопарк Петропавловска пополнился 5 новыми автобусами. Обслуживать они будут маршрут №31. Транспорт уже курсирует на линии. Маршрутная сеть автомобильных перевозок пассажиров города Петропавловска включает в себя 18 маршрутов. Ежедневно на линию выходят порядка 185 автобусов. С 2021-го года перевозчики приобрели 100 новых автобусов. Парк обновился на 51%. В прошлом году ТОО «Kyzylzhar Buses» приобрело 10 новых автобусов марки «Dongfeng». В городском акимате сообщили, обновление автобусного парка в Петропавловске будет продолжено.

БАУРЖАН КУСАИНОВ, руководитель ТОО «Kyzylzhar Buses»:

— В 2023 году мы обновили 5 дачных маршрутов, закупили автобусы марки «Dongfeng». В прошлом году обновили маршрут 8М, тоже закупили 5 единиц транспорта. У предприятия есть порядка 80 единиц транспорта. Обновлено порядка 90% подвижного состава.



Дарья Пышмынцева