За 12 дней ОПМ «Быт» выявлено 75 фактов бытового насилия

В целях недопущения правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, в области с 15 по 26 января проводилась операция «Быт». Полицейские рассказали об её итогах.

АСЕМ ИЛЬЯСОВА, старший инспектор отдела местной полицейской службы УП г.Петропавловска:

— В период проведения мероприятия зарегистрировано 70 фактов бытового насилия, в том числе 50 самостоятельно установлено сотрудниками полиции. Вынесено 133 защитных предписания. Судом установлено 40 особых требований к поведению правонарушителя с запретом на распитие алкоголя.

Основная задача ОПМ — недопущение правонарушений в быту. Стражи порядка проводят тщательную проверку лиц, состоящих на профилактическом учёте.

АСЕМ ИЛЬЯСОВА, старший инспектор отдела местной полицейской службы УП г.Петропавловска:

— К административной ответственности привлечено 325 правонарушителей, в том числе 73 семейных дебошира и агрессора. Совместно с привлеченными волонтёрами выявлено 11 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и неблагополучных семей. В специализированное медицинское учреждение направлено 9 лиц на принудительное лечение от алкогольной зависимости.

Полицейские провели свыше 1000 профилактических мероприятий. По месту жительства проверили 883 подучётных лица.

Камилла Карим

