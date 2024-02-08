Волонтёры помогают одиноко проживающим людям в очистке придомовой территории от снега

За последние дни в Петропавловске выпало немало снега. Большие сугробы образовались во дворах частных домов жителей города. Самостоятельно избавиться от снежных завалов могут не все. Тогда на помощь приходят волонтёры. Людмилу Климович активисты навещают часто. Помогают не только в уборке снега: готовят дрова, моют окна, по необходимости красят.

ЛЮДМИЛА КЛИМОВИЧ, жительница г. Петропавловска:

— Я живу одна, и поэтому для меня волонтёры — это очень важная и хорошая помощь. Частный дом — это не то, что благоустроенная квартира. Он постоянно требует заботы и внимания. Для меня это стало непосильным. Это родительский дом, поэтому я живу здесь, в Петропавловске. Дочери мои живут в Краснодаре. Внучка моя живёт в Москве. Это далековато для того, чтобы как-то решать вопросы так быстро, мобильно.

Среди волонтёров — неравнодушные люди разных возрастов. Помощь нуждающимся оказывают и пенсионеры, и студенты.

ДАРИГА СМАИЛОВА, волонтёр:

— В акции принимают участие все активисты, волонтёры молодёжного ресурсного центра, республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары», студенты. Студенты сами изъявляют желание принимать участие в таких акциях, потому что для них помощь окружающим является одним из приоритетов.

«Серебряным» волонтёрам и молодым активистам хватило получаса, чтобы совместными усилиями полностью очистить двор от снега. Работу в рамках акции планируют продолжать. На этой неделе волонтёры посетили уже 3 дома.

Валерия Филатова