Предварительно в СКО посевная площадь составит 4,5 млн гектаров

Предварительно в СКО посевная площадь в 2024-м году составит 4,5 млн гектаров. Это данные управления сельского хозяйства и земельных отношений. Зерновые расположатся на 3,4 млн га, под масличные планируют отвести 751 тысячу га, под кормовые выделят 379 тысяч га. Для обеспечения продовольственной безопасности во время предстоящей весенней страды площадь гречихи увеличат до 26 тысяч га, площадь посевов картофель в организованных хозяйствах доведут до 7,7 тысяч га.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Государством ежегодно выделяется для своевременного проведения весенних полевых работ удешевленное дизельное топливо. С прошлого года заявки поступали через портал gosagro.kz. В текущем году приняты заявки от 1446 хозяйств, все они находятся в работе. Определены 10 операторов по поставке льготного толпива, цена одного литра составит 250 тенге.

В посевной кампании текущего года задействуют почти 13 тысяч тракторов различных модификаций, 14 тысяч зерновых сеялок, 1,5 тысячи современных посевных комплексов. На сегодня готовность техники составляет 89%. СКО является лидером по внесению минеральных удобрений. В этом году их планируют внести в объеме 256 тысяч тонн на площади порядка 3 млн га.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Планируем эту норму довести до 506 тысяч тонн до 2028 года. Ежегодно обновляются постановлением нормы, определяется перечень субсидируемых минеральных удобрений. Как год наступил, мы сразу принялись за эту работу, 4 постановления приняли, одно находится в работе, чтобы не было перебоев в выдаче субсидий. Их мы уже начали выдавать с начала февраля. В текущем месяце порядка 7 млрд тенге в плане выдать субсидии.

Площадь орошаемых сельскохозяйственных земель в области в этом году планируют довести до 5,4 тысяч га. К 2030 году площадь таких угодий должна достичь 18 тысяч га.

Дарья Пышмынцева

