Механизированную уборку снега в Рабочем посёлке проводят коммунальщики

Виктор Бастеев живет в Рабочем посёлке уже более полувека. Вывоз снега — тема наболевшая. За эту зиму, говорит мужчина, это первая уборка.

ВИКТОР БАСТЕЕВ, житель г.Петропавловска:

— Вот первый раз начали убирать. Спасибо, хоть не забывают про Рабочий посёлок. Ну, немножко хоть порядок бы навели. Центральные улицы, чтобы в магазин ходить. В прошлом году вообще всё затопило здесь. Все затоплено было. Вон подстанция вся в воде стояла. Мы боялись, что света не будет.

Осадки этой зимой изобилуют. На очистку дорог от плотного снежного покрова в Рабочем посёлке задействовали более 60 единиц спецтехники.

ЖАНЕЛЬ БАТАНОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Сейчас в приоритете вывоз снега как с центральных улиц, так и с частного сектора. Также в приоритете работа по очистке ливневых стоков от снега и наледи. Общая протяженность ливневых стоков сейчас — 228 км, из них 130 были построены и восстановлены в течение последних нескольких лет.

Коммунальные службы за весь снежный период вывезли более 540 тысяч кубометров снега. Объём работы большой, отмечают специалисты. Ежедневно на механизированную уборку и вывоз осадков задействовано более 120 единиц спецтехники. По словам пресс-службы акимата, их количество будут увеличивать до 265 единиц. Что касается частного сектора…

ТИМУР ГУСЕВ, инженер управления по ЧС г. Петропавловска:

— Просьба провести очистку частного территории, огородов и крыш от снега, затем вынести её на проезжую часть. После чего коммунальные службы города произведут очистку и вывоз снега с проезжей части и вывезут его на снежный полигон. В городе всего три снежных полигона. Они расположены в Заречном, по Ауэзова и в Шаховском. У нас есть списки одиноко проживающих пенсионеров. С ними работа проводится. Также мы информируем родственников, по возможности, чтобы они производили очистку.

Напомню, в городском акимате составляют график, согласно которому в определенное время коммунальщики будут вывозить снег.

Диана Салихова