«Көктем — 2024»: как готовятся к паводковому периоду в СКО?

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— По всей республике стартовали командно-штабные учения «Көктем — 2024». Все службы гражданской защиты принялись активно готовиться к весеннему периоду. Сейчас отрабатывают поисково-спасательные работы, используя также кинологический расчет.

Сегодня спасатели бурят лунки и пилят ледяной покров во избежание заторов и зажоров на реке. Такие учения позволяют отработать оперативное взаимодействие всех служб, предотвратить или минимизировать ущерб при наступлении реальной угрозы паводка.

ЕВГЕНИЙ ЖУРАВЛЁВ, пресс-секретарь ДЧС СКО:

— Здесь будет в ходе этих учений отработка помощи людям, в первую очередь, эвакуация людей в экопункты, поисково-спасательные работы, аварийно-спасательные работы. Учения будут длиться два дня. И не только в Петропавловске, но и во всех районах области. Основные мероприятия проводятся в Уалихановском районе и в Петропавловске, а также в Кызылжарском районе. То есть, наиболее паводкоопасные зоны будут отработаны.

Количество спецтехники, готовой выйти на противопадковые мероприятия, пока корректируется. Число планируют увеличить. Будет привлекаться также техника и других госорганов, а также сельзохтоваропроизводителей по договорам намерения. К большой воде готовы, уверяют спасатели. Прогноз по паводкам на этот год специалисты дают оптимистичный.

ЕРИК САРЫБАЕВ, начальник ДЧС СКО:

— 87 населённых пунктов у нас по области взято на учёт как подверженные паводковым явлениям. Но это не означает, что у нас затопит все эти 87 населённых пунктов, потому что за последние несколько лет из-за малого количества осадков, у многих озёр снизился уровень воды. И мы предполагаем, с нынешними осадками и поступлением талой воды от этих озер угроза маловероятна. А также есть населённые пункты, которые подвержены подтоплению из-за поднятия уровня рек. По сведениям, которые дает «Казгидромет», в Акмолинской и Карагандинской областях, где берёт своё начало река Есиль, уровень влагозапаса на уровне или ниже уровня, поэтому мы не ожидаем уровня реки Есиль 2017-го года.

Для коллег из районов специально снимают обучающее видео. Так как состав служб часто меняется, знания необходимо постоянно освежать, говорят спасатели.

ЕРИК САРЫБАЕВ, начальник ДЧС СКО:

— В рамках учения снимем обучающие видеоролики и направим. Они будут обучаться и проводить у себя в районах данные работы.

На учения «Коктем» в области задействовали 113 единиц спецтехники и более 330 специалистов различных служб.

Диана Салихова