Два факта незаконной охоты выявили полицейские

С начала февраля полицейские вместе с работниками лесхозов и охотничьих хозяйств проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер». В усиленном режиме ведутся проверки лесных массивов и водоёмов области.

АЛЕКСАНДР РОЗБАХ, заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Департаментом полиции совместно с заинтересованными государственными органами созданы мобильные группы, которые на ежедневной основе будут осуществляться рейдовые мероприятия, направленные на пресечение незаконной охоты. Напоминаем, что в настоящее время охота на парнокопытных диких животных запрещена. В случае выявления данных фактов правонарушители будут привлекаться к установленной законом ответственности.

Ответственность — от крупного штрафа до трёх лет лишения свободы. Столько грозит жителю Айыртауского района и двум сельчанам из района Шал акына, которые подозреваются в незаконном отстреле сибирских косуль. В обоих случаях использовались незарегистрированные ружья. Добропорядочные охотники присоединяются к полицейским, призывая население к соблюдению закона.

ВЛАДИМИР ВИРТ, охотник:

— Моё хобби — охота, вот уже лет 15, наверное, я охочусь. Всё официально, каждый год покупаем лицензии, путёвки, продлеваем охотничьи билеты. Всё по закону, не нарушаем. Хочу всем пожелать, чтобы они всё делали так же.

До 15 февраля разрешается охота на пушного зверя. Всего за 7 дней выявлено 91 правонарушение, из них 62 нарушения правил охоты и 21 — правил рыболовства.

Валерия Сиваш