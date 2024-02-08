35 лет прошло со дня вывода советских войск из Афганистана

15 февраля исполнится 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В преддверии памятной даты на базе детско-подросткового клуба «Көктем» прошёл концерт с участием детских коллективов и ветеранов войны. В зале собралось более 120 человек. Активное участие приняли ребята из 18 детско-подростковых клубов.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодёжного ресурсного центра г. Петропавловска:

— Здесь будут викторины. И каждому участнику будем дарить подарки за то, что они выступили, показали свои номера. Мы будем в качестве жюри сидеть, будем их оценивать. Также будем подарки дарить им.

В Афганистане воевали более полутора тысяч североказахстанцев. Кажмурат Альжанов — один из них. Сегодня он является председателем общественного объединения ветеранов и инвалидов войны в Афганистане, принимает активное участие в патриотическом воспитании молодёжи.

КАЖМУРАТ АЛЬЖАНОВ, председатель ОО «Ветераны и инвалиды войны в Афганистане» СКО:

— В преддверии 35-летия вывода войск из Афганистана по всей области проводятся такие мероприятия: уроки мужества, спортивные мероприятия. Ветераны войны в Афганистане — полноправные преемники ветеранов ВОВ. Многие из них в действительности достойно выполнили свой долг. Они награждены боевыми орденами, медалями. Хотелось бы всем пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой.

На сегодня в регионе проживают 609 ветеранов войны в Афганистане.

Валерия Филатова