Волонтёры помогают пожилым в быту

Фронт работ на сегодня — почистить двор пенсионерки от снега. Осадков много, если не убрать их вовремя, то весной участок может подтопить. Орудуют лопатами участники фронт-офиса волонтерства СКО, молодежного центра, на помощь пришли и добровольцы старшего поколения. Геннадий Назарович скоро отпразднует 77-й день рождения, говорит, что физически работа для него несложная.

ГЕННАДИЙ ЯЗЫКОВ, участник группы «Серебряные волонтеры»:

— Мы, как пожилые волонтеры, «серебряные», задаем тон молодому поколению, как надо любить, уважать, помогать старшему поколению. Это движение очень хорошее, оно учит нашу молодежь, в которую мы верим, быть трудолюбивыми, быть добрыми сердцем, чтобы помогали всегда.

Сегодня для волонтеров это третий адрес, где они оказывают помощь. Всего с начала января добровольцы почистили от снега 215 дворов, каждую неделю к ним приходит 4-5 заявок с просьбой о помощи.

ЕЛЕНА СКАКУНОВА, специалист областного отдела молодежных инициатив центра общественного развития и информации УВП СКО:

— В основном заявки поступают постоянно, в день иногда по 2-3 адреса точно есть, особенно после метели. Стараемся выезжать, это и рабочее время ведь, волонтеры, которые посвободнее, сотрудники. Помогать надо, это наша деятельность, потому что волонтеры с добрыми сердцами.

Обратиться за помощью к волонтерам можно через чат в WhatsApp и оставить заявку. Номер для связи — +7 775 966 17 25. Участники движения помогут занести дрова, уголь, принести воды.

Анна Богословская



