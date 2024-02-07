Несколько крупных предприятий построят в СКО

Овощехранилище, крупозавод и грибная ферма — инвестиционные проекты профинансировала АО СПК «Солтүстік». Самый крупный из них — строительство грибной фермы «ТОО EcoGlade» в Петропавловске, стоимостью 4,9 млрд тенге, из которых 3,5 млрд — заемные средства через корпорацию. Мощность комплекса — 1,2 тыс тонн грибов в год, что составляет четверть объема рынка Казахстана. ТОО «AGRO GRAIN SK» построит предприятие по переработке зерновых и зернобобовых культур, мощностью до 800 кг в час. Инвестор планирует удовлетворить потребность региона в крупах за счет увеличения местного производства на 2,9 тыс тонн в год. Заем через корпорацию составил 64 млн тенге. КХ «Аmanat» будет разводить в Тайыншинском районе племенных овец эдильбаевской породы. На приобретение 5 тысяч голов скота и необходимой сельхозтехники и оборудования получает заем в размере 500 млн тенге. Фермеры рассчитывают, что реализация проекта позволит производить от 5 до 36 тонн мяса в год. Овощехранилище объемом единовременного хранения 4,5 тыс тонн реализует ФХ «Агрос» в Кызылжарском районе. Заем получает в размере 300 млн тенге. Реализация проекта позволит увеличить в регионе обеспеченность площадаями длительнонго хранения на 12,7%.



Диана Салихова