Сенат Казахстана готовится поддержать институциональное развитие СВМДА

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с Генеральным секретарём Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайратом Сарыбаем. Приветствуя Генерального секретаря, Маулен Ашимбаев подчеркнул возрастающую роль СВМДА и выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества. Он также акцентировал свое внимание на инициативах, озвученных на 6-м саммите в Астане и механизмах реализации Дорожной карты трансформации Совещания в полноформатную международную организацию.

«Во время Саммита в Астане в 2022 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев определил приоритеты на период председательства Казахстана в 2022-2024 годах. В их числе проведение слета лидеров волонтерских движений, создание Партнерской сети ведущих университетов государств-членов, организация конференции по проблемам экологии, создание Совета по устойчивой взаимосвязанности. Со своей стороны, Сенат готов законодательно поддержать реализацию задач по институциональному развитию Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии», – сказал спикер Сената.

Обсудили стороны и вопросы, касающиеся председательства Казахстана в СВМДА, а также расширения географии организации и сферы деятельности. В частности, как было отмечено на встрече, введены новые приоритетные направления сотрудничества: эпидемиологическая безопасность, здравоохранение, фармацевтика, безопасность информационных и коммуникационных технологий.