Депутаты Сената одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей»

Закон направлен на улучшение национального законодательства в сфере образования и защиты прав детей-сирот. Он предусматривает внедрение института наставничества для детей-сирот, обеспечение безопасности детей и расширение управленческой свободы образовательных организаций. Закон также предоставляет акиматам новые функции в области образования, включая разработку плана развития образования и обеспечение качества образования.

Изменения также затрагивают лицензирование образовательных программ, введение норм по наставничеству и обязательные требования к безопасности детей. Ожидается, что законопроект укрепит систему регулирования образования и обеспечит поддержку детей-сирот.