Энергетики СКО подвели итоги ремонтных работ 2023-го года

В рамках инвестиционной программы по городу Петропавловску и 8 районам области отремонтировано почти 750 км воздушных линий электропередачи напряжением до 220 кВ. Проведены работы на 56 подстанциях, на 4 из них заменено силовое оборудование. ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» в рамках инвестиционного проекта завершило реконструкцию тепловых магистралей по ул. Сатпаева и ул. Ружейникова, провело капитальный ремонт насосной станции №1. На ТЭЦ-2 отремонтировано 4 котлоагрегата и 1 турбоагрегат. Разработан рабочий проект по устройству фундамента для строительства новой дымовой трубы. Сооружение высотой 180 метров заменит одну существующую трубу и одну демонтированную. После завершения всех работ к новой дымовой трубе будет подключено 7 из 12 котлоагрегатов станции. В 2024 году планируется проведение комплексной экспертизы рабочего проекта с последующим выполнением строительно-монтажных работ.

Валерия Филатова