Областной турнир по қазақ күресі проходит в Петропавловске

Областной этап соревнований по қазақ күресі стартовал в Петропавловске. Соревнования будут проходить два дня. Участие в турнире принимают более 130 спортсменов из районов и спортивных клубов области.

АСЫЛХАН БУЛАТОВ, главный судья соревнований:

— Сегодня проходит чемпионат области по казакша курес среди юношей 2007-2008 г.р., младших юношей 2009, 2010, 2011 г.р. Соревнования проходят 2 дня. Сегодня борятся младшие юноши 2009-2010 года, завтра будут бороться старшие юноши 2007, 2008 года и девушки.

Қазақ күресі в программу республиканских соревнований входит с 1938 года. Для того, чтобы стать победителем, нужно уложить своего противника на лопатки. Ожидание финальной схватки — самый томительный момент, говорят участники.

САЯТ СЕКЕН, участник соревнований:

— Родился в Тимирязевском районе, позже поступил на учебу здесь, в городе. И занимаюсь тоже здесь. Борьбой занимаюсь уже 10 год. Я провел две схватки и сейчас в финале.

Победители регионального этапа будут представлять нашу область на республиканском чемпионате в г. Талдыкоргане.

Валерия Филатова