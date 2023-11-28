В Правительстве обсудили реформы для укрепления биржевой торговли

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова обсудили вопросы развития товарных бирж. Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев представил новый законопроект, направленный на усиление регулирования бирж, предотвращение обхода закупочных процедур и обеспечение прозрачности в торговле углем, пшеницей, нефтепродуктами и другими продуктами.

Премьер-Министр отметил необходимость изменений в законодательстве, чтобы биржи полностью выполняли свою роль на рынке, подчеркнув важность использования закупок недропользователями в интересах страны. Также обсуждались проблемы, связанные с налоговыми отчислениями субъектов микропредпринимательства, которые должны быть устранены в новом законопроекте. Премьер-Министр поручил согласовать проект заключения Правительства, улучшить информационную безопасность программного обеспечения бирж и ужесточить ответственность их участников. Также предложено разработать меры по стимулированию реализации биржевых товаров, включая экспорт через биржевые торги.