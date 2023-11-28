Минтранс Казахстана намерен повысить эффективность дорожной инфраструктуры через увеличение тарифа за проезд по платным участкам дорог

В Министерстве транспорта Казахстана планируется увеличение тарифов на проезд по платным дорогам, сообщил глава ведомства Марат Карабаев. Он отметил, что текущие ставки в стране являются самыми низкими в сравнении с другими странами.

Причиной этой меры, направленной на обеспечение сохранности дорог, стал рост транзитного потока. Карабаев подчеркнул, что платность в первую очередь затронет транзитные транспортные средства, для отечественных перевозчиков предусмотрена абонентская плата.

По словам министра на обслуживание дорог ежегодно требуется 60 млрд тенге, и внедрение поэтапных платных участков направлено на снижение бюджетной нагрузки. На данный момент платная система охватывает 3 200 км дорог, и за 11 месяцев её сборы составили 26 млрд 500 млн тенге.