Благодаря использованию возможностей Big data оцифрованы данные 6,3 млн казахстанских семей

Эта технология позволила выяснить, какие государственные услуги наиболее востребованы у казахстанцев.

«Мы также используем возможности Big data. На сегодняшний день оцифрованы данные 6,3 млн семей. Благодаря этому мы узнали, какие услуги более востребованы у людей. Это 18 социально значимых услуг, пособия и выплаты многодетным семьям, лицам с инвалидностью, потерявшим кормильца. Эти услуги оказываются проактивно. Их около 800 тысяч», — сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании Правительства.