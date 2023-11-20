В СКО очищают дороги от снега

Из-за непогоды в авральном режиме работают не только энергетики, но и дорожные службы. Все выходные они очищают город и трассы от снега. В Петропавловске в очистке дорог задействовали порядка ста человек и 70 единиц техники. После посыпают дороги пескосоляной смесью, сообщается на странице акима города Серика Мухамедиева. Республиканские трассы области прошлой ночью расчищали в общей сложности 62 единицы техники и 123 рабочих. На посыпку дорог ушло около 120 тонн реагентов. Ситуацию на транспортных артериях мониторят 16 машин. Проезд для автомобилей обеспечен, ДТП не наблюдается, но дорожное полотно частично покрыто льдом, сообщили в филиале АО «КазАвтоЖол». Напомним, что в период с 19.00 18 ноября по 07.00 19 ноября в Северо-Казахстанской области из-за погодных условий были закрыты все трассы по всем направлениям. Дождь и снег создали на дорогах накатанную наледь и сделали путь небезопасным.



Анна Богословская