Спасатели и полицейские круглосуточно дежурили на трассах в непогоду

В выходные дни водители, уже находившиеся в пути, столкнулись со снежными заносами и нулевой видимостью в условиях бурана. Спасатели и полицейские дежурили на трассах круглосуточно. Помощь стражей порядка потребовалась более чем 20 людям, допустившим съезд в кювет. ЧС-ники развернули пункты обогрева.

САКЕН АГЗАМОВ, начальник отдела предупреждения ЧС ДЧС СКО:

— За выходные у нас получился 1 съезд автомобиля «ГАЗЕЛЬ» в районе Шал акына. Проводилась его эвакуация из кювета. Также для более 60 человек были развернуты 4 пункта обогрева в трех районах. Более 60 человек размещались на ночлег в этих пунктах обогрева.

Кроме того, в трёх районах искали мужчин, отправившихся за скотом. Все трое сельчан благополучно добрались до дома, связь с ними поддерживали регулярно.

САКЕН АГЗАМОВ, начальник отдела предупреждения ЧС ДЧС СКО:

— Пошли за скотом, чтобы его отогнать на места, где был выпас и тут произошло ухудшение погодных условий. Соответственно, они были дезориентированы, куда и как идти. В ближайшие населённые пункты увидели и в них пришли.

Всего в регионе 387 снегозаносимых участков протяженностью более тысячи километров, для размещения людей, попавших в сложные зимние условия, подготовлено порядка 350 пунктов обогрева. Полицейские убедительно просят водителей быть предельно внимательными на зимних дорогах и напоминают о том, что за въезд на закрытые трассы предусмотрена административная ответственность.

Валерия Сиваш