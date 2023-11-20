Министр культуры и информации РК Аида Балаева призвала к формированию атмосферы абсолютного неприятия нарушений закона

В видео-ролике на своей странице в Facebook она отметила рост ответственности за нарушения, особенно в сфере семейно-бытового насилия. Министр выразила беспокойство по поводу правового нигилизма в обществе и призвала к формированию устойчивой нулевой терпимости к нарушениям закона.

Также Аида Балаева пригласила к участию экспертов и гражданской сектор в обсуждении комплексного плана по борьбе с домашним насилием, который разрабатывает Национальная комиссия. Она заключила, что справедливость в обществе достигается через солидарность граждан и укрепление законности.